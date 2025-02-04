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        Kırıkkale'de husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı; 5 gözaltı

        KIRIKKALE'de husumetlileri tarafından tabancayla vurulan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:47 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:50
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        Kırıkkale'de husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı; 5 gözaltı
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        KIRIKKALE'de husumetlileri tarafından tabancayla vurulan S.A. (36), yaralandı. Olaya karıyan 5 kişi gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Gürler Mahallesi Gürler Camisi yanında meydana geldi. S.A., husumetlileri A.Ö. (34), M.Ö. (24), M.Ö. (36), C.Ö. (65) ve Y.Ö.'nün (27) saldırısına uğradı. Kavgada A.Ö., üzerinde bulunan tabancayla S.A.'ya ateş açtı. S.A. vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis akraba oldukları öğrenilen 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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