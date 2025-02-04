Kırıkkale'de husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı; 5 gözaltı

Olay, öğle saatlerinde Gürler Mahallesi Gürler Camisi yanında meydana geldi. S.A., husumetlileri A.Ö. (34), M.Ö. (24), M.Ö. (36), C.Ö. (65) ve Y.Ö.'nün (27) saldırısına uğradı. Kavgada A.Ö., üzerinde bulunan tabancayla S.A.'ya ateş açtı. S.A. vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis akraba oldukları öğrenilen 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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