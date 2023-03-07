Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi tabanca ve bıçakla yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada, tabanca ve bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Keskin Adliyesi arkasında İ.G. (34) ile akrabaları A.G. (48), S.G. (39), F.G. (45) ve R.G. (41) arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçak ve silahla yaralanan İ.G, yakınları tarafından Keskin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.G, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.

Polisin zanlıların yakalanması için çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.