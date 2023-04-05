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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı T-15 Tüneli'nde açıklama yaptı:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı T-15 Tüneli'nde açıklama yaptı:

KIRIKKALE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pek çok ilke imza attıkları Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışını Ramazan Bayramı ertesinde yapmak için yoğun bir mücadele verdiklerini belirterek, "Projeyle, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de hızlı tren konforuyla tanıştıracağız. 1,4 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak." dedi.

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı güzergahında bulunan T-15 Tüneli'nde yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle milletçe çok zor günler, haftalar geçirdiklerini anlattı.

Depremin sebep olduğu izleri hızla ortadan kaldırdıklarını, açılan yaraları hızla iyileştirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. O nedenle depremzedelerimizin yaralarına merhem olmayı da ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da en hızlı ve doğru biçimde sürdüreceğiz. Bir yandan afet bölgesini ihya edecek, diğer yandan başladığımız projelerimizi planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız. Hızlı tren hatları yapıyoruz, köprüler yapıyoruz, tüneller yapıyoruz."

- "1460 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdıklarını, 1460 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, uzun yıllar vatandaşların tercih etmediği demir yolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdüklerini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi hakkında şu bilgileri verdi:

"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız da ülkemiz ve milletimizin sabırsızlıkla beklediği dev projelerimizden biri. Artık açılışına günler kaldı. 400 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Hızlı tren hattımız Edirne’den Kars’a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olacak. Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de hızlı tren konforuyla tanıştıracağız. 1,4 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 400 kilometreye düşürecek. 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası 1 saate inecek. Hattımızda, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon var."

Adil Karaismailoğlu, proje genelinde çok önemli mesafeleri geride bıraktıklarını, zor bir coğrafya üzerinde yapılan projede 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'ye kazandırdıkları pek çok eserde olduğu gibi burada da pek çok ilke imza attıklarını, enleri başardıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projenin en uzun tünelini 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni Bölgesi'nde, en uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metreyle Çerikli/Kırıkkale’de inşa ettik. 89 metre yükseklikle Türkiye’nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü de Elmadağ’da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulamasına imza attık. Projenin 315 kilometrelik Balışeyh-Sivas kesiminde test ve sertifikasyon işleri de dahil olmak üzere tüm çalışmaları daha önceden tamamlamıştık. Şu anda 78 kilometrelik Kayaş-Balışeyh arasındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Kayaş-Sivas arası altyapı işlerinin tümünü bitirdik. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında da son aşamaya geldik. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılışımızı Ramazan Bayramı ertesinde yapmak için yoğun bir mücadele veriyoruz."

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