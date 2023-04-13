Suni mera ıslahı üretim maliyetini düşürecek

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde uygulanan "Suni Mera Islahı" projesiyle üreticinin maliyetinin düşürülmesi, kar payının artırılması amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Delice ilçesine bağlı Büyükyağlı köyünde bulanan 2 bin 200 dekar araziyi meraya dönüştürmek için çalışma başlattı.

Hazırlanan "Suni Mera Islahı" projesinin bakanlık tarafından kabul edilmesiyle çiftçilere sağlanan mazot, gübre ve tohum desteğiyle mera haline dönüştürülecek alana domuz ayrığı, kamışsı yumak, koyun yumağı, çok yıllık çim, yonca ve korunga bitkilerinin ekimi yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine, projenin 3 yılı kapsadığını söyledi.

Alanda suni mera ıslahı uyguladıklarını aktaran Yılmaz, "İlk yıl 500 dönümlük alana geçen yıl öncü ürün olan arpa ekimi yaptık. Arpa ekimiyle hem yabancı otlarla mücadeleyi hem de burada edineceğimiz bir bütçeyle 3 yıl devam edecek projeyi finanse etmeyi amaçladık. Bu sene de 500 dekarlık diğer alana ekim yapıyoruz. Ayrıca bu yıl yine arpa hasadı yapılan 500 dekarlık alana da 6 karışımlı mera tohumu ekimi gerçekleştiriyoruz." dedi.

- Projeyle üretim maliyeti düşürülecek

Yılmaz, köy muhtarı ile çiftçilerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde mera ıslah projesinin uygulanmasına katkı verdiklerini dile getirdi.

Köydeki traktörlerin bir araya gelerek meraya ekim ve gübreleme işlemini gerçekleştirdiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buradaki temel hedefimiz, çiftçinin maliyetlerini düşürmek suretiyle karlılığını arttırmak. Meralarımızı mümkün olduğunca mevcut haliyle ıslah edip, kaliteli kaba yem üretimini artırmak ve daha çok yem bitkisi yetiştirmek istiyoruz. Sağ olsunlar mesai arkadaşlarımız da çiftçilerimizle el birliği içerisinde bu ıslah projesi çalışmasını yürütüyor."

Yılmaz, köydeki mera alanının daha önce çiftçilerin atadan kalma ve miras yoluyla kendilerine geçen arazi gibi algılamış olabileceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Neticede burası sürülmüş, işlenmiş ve işgal edilmiş. Daha sonra bizim bilgimizin olmasıyla ilgili kamu kurumlarıyla birlikte burayı işgalden kurtardık. Bu kapsamda kaliteli kültür mera tohumlarını ekmek için suni mera projesi hazırladık ve bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımız da bu projemizi destekledi. Projemiz 3 yıl devam edecek. 2 bin 200 dekar alanın 1500'ünü hedef olarak belirledik. Öncelikle her yıl 500 dekarını ekeceğiz ve 3 yılın sonunda 1500 dekarı suni merayla ıslah etmiş olacağız."

- "Hayvancılarımıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Muhtar Ümit Aytekin de alanın köye ait yaklaşık 3 bin dönümlük mera vasfını yitirmiş arazi olduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz ile görevlilerin mera ıslahı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini anlatan Aytekin, "Biz de buna olumlu yaklaştık. Köylü olarak destek vereceğimizi beyan ettik. Kendileri de bize her türlü desteği verdi. Bugün itibarıyla 6 çeşit doğal mera bitkilerini alana ekerek köyümüz hayvancılarına kazandırmaya çalışıyoruz. Yem fiyatlarının pahalı olduğu bir dönemde böyle bir çalışmayla hayvancılarımıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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