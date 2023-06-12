Kırıkkale'de trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu polis memuru yaşamını yitirdi.

Selahattin Urhan (27) idaresindeki 38 ADG 183 plakalı otomobil, Bala-Kaman kara yolu Aşağışeyh köyü mevkisinde, M.Y'nin kullandığı 06 BT 4931 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Urhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Urhan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Urhan'ın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında polis memuru olduğu öğrenildi.

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