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        Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:36
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        Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesini ziyaret etti
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Delice ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Çatallı köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Tekbıyıkoğlu, köylülerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Tekbıyıkoğlu, ardından köydeki mevcut su deposunun yetersizliği ve içme suyunda yaşanan sorunlardan dolayı İl Özel İdaresince yapılan 50 tonluk prefabrik içme suyu deposunda incelemelerde bulundu.

        Yapılan çalışmaların temel amacının vatandaşların temiz suya ulaşmaları ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, deponun hayırlı olmasını diledi.

        Vali Tekbıyıkoğlu, daha sonra Evliyalı, Çoğul ve Alçılı köylerinin faydalandığı sulama sisteminin yenilenmesi amacıyla 2022 yılında KÖSİP (Küçük Ölçekli Sulama İşleri) programı çerçevesinde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan ve kabul edilen projede yürütülen çalışmaları yerinde incelendi.

        Projeyle 150 çiftçinin faydalanacağı 534 hektar tarım arazisinin sulanabileceğini aktaran Tekbıyıkoğlu, vatandaşların gelir ve refah seviyesinin artırılacağını bildirdi.

        Projenin 2 ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

        Vali Tekbıyıkoğlu'na, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Barış Cücen, Delice Kaymakamı Burak Akköz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan da eşlik etti.

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