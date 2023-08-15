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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 17:54
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan gencin cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ç.B. (21) ve iki arkadaşı Kadıoğlu Mahallesi'nde bulunan Demirköprü altında serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

        Bir süre sonra Ç.B'nin akıntıya kapılarak uzaklaştığını fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye, AFAD, Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Su altı arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu yaklaşık 4 saat sonra ırmağa girdiği bölgeden 25 metre uzaklıkta ulaşılan Ç.B'nin cesedi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cihan Şanlı ve AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek de bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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