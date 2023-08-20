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        Kırıkkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:18
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        Kırıkkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        O.A'nın (68) Alıcıyeniyapan köyündeki tarlasını sürdüğü 71 AT 042 plakalı traktörü devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altına kalan sürücü, vatandaşların da yardımıyla çıkarılarak Karakeçili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan O.A'nın cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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