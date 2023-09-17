MHP Kırıkkale İl Kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolardan teşekkül eden bir ittifak olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Türk Devleti'nin ve milletinin hem bölgede hem de dünyada lider ülke olmasının önündeki engelleri aşacak bir ittifak olduğunu savunan Öztürk, şöyle konuştu:

"Karşımızda bulunan ve kendilerine 'zillet' adını vermiş olduğumuz ittifakın mensupları, bakın seçim bittikten sonra tel tel dökülmeye başladılar. Bir gün o onu suçluyor, diğer gün o onu suçluyor. 'İyi ki de biz kazanamamışız.' diyor. Bir sürü gizli ittifakların ortaya çıktığını görüyoruz. Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP bu değil. CHP bugün itibariyle Amerikan emperyalizmini Türkiye'de ön plana almış, FETÖ ve PKK ile ittifak yapmaktan çekinmemiş, ne kadar gayri milli unsur varsa onları diline pelesenk etmiş ve onların kazanması hususunda bize karşı bir mücadeleye girişmiş bir siyasi partiden öte değildir."

Öztürk, 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde de Cumhur İttifakı'nın kazanması için bütün güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

İl Başkanı Murat Abalı da bu makamların ülkücü şehitlerin ve Türk milletinin makamı olduğunu belirtti.

Bu makamların ağırlığının ve büyüklüğünün farkında olarak işgal ettiklerini aktaran Abalı, "Bu makam bizim için de bir gün gelip geçecek. Nice yiğitler bu makamları temsil edecek. Allah geçmişte bu makamlarda hizmet eden herkesten razı olsun." dedi.

Tek liste halinde yapılan kongrede mevcut İl BaşkanıMurat Abalı, yeniden seçildi.

Kongreye, MHP'li ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı.