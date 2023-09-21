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        Karakeçili Kaymakamı Uludağ, şampiyon hokeycileri kabul etti

        12 yaş altı Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Kırıkkale il karması, Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:58
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        Karakeçili Kaymakamı Uludağ, şampiyon hokeycileri kabul etti
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        12 yaş altı Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Kırıkkale il karması, Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ'ı ziyaret etti.

        Şampiyon sporcuların imzalı forma hediye ettiği Uludağ, sporcularla pasta keserek şampiyonluğu kutladı.

        Öğrencilerin spor, müzik, resim gibi alanlarla da ilgilenmelerinin kişisel gelişimlerine faydalı olacağını ifade eden Uludağ, bu tür faaliyetlerde bulunan öğrencilere destek olacaklarını dile getirdi.

        Uludağ, öğrencilerin aileleri ve antrenörlerine de teşekkür etti.

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