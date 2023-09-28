Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        R.K. (73) idaresindeki 71 ER 192 plakalı otomobil, Kavurgalı köyü girişinde F.K'nin (74) kullandığı 71 AF 576 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile traktörde bulunan F.K. (63), ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        KIRIKKALE'DE, ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ  
        KIRIKKALE'DE, ŞARAMPOLE DEVRİLEN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ  
        Kırıkkale'de, şarampole devrilen motosikletli öldü
        Kırıkkale'de, şarampole devrilen motosikletli öldü
        Kırıkkale'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Kırıkkale'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Kırıkkale'de kapkaç yaptı, Çorum'da yakalandı (2)
        Kırıkkale'de kapkaç yaptı, Çorum'da yakalandı (2)
        Kızılırmak kenarına ektiği Hint kenevirlerini sökerken suçüstü yakalandı
        Kızılırmak kenarına ektiği Hint kenevirlerini sökerken suçüstü yakalandı
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de kapkaç yöntemiyle yaşlı kişinin parasını çalan za...
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de kapkaç yöntemiyle yaşlı kişinin parasını çalan za...