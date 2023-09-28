Kırıkkale'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 28.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:16
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
R.K. (73) idaresindeki 71 ER 192 plakalı otomobil, Kavurgalı köyü girişinde F.K'nin (74) kullandığı 71 AF 576 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile traktörde bulunan F.K. (63), ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.