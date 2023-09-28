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        Kırıkkale'de öğrenciler gökyüzünü inceledi

        Kırıkkale Belediyesince düzenlenen "Bilimsel Geceleme Etkinliği"nde öğrenciler gökyüzünü inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:58 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:02
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        Kırıkkale'de öğrenciler gökyüzünü inceledi
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        Kırıkkale Belediyesince düzenlenen "Bilimsel Geceleme Etkinliği"nde öğrenciler gökyüzünü inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve öğrenciler teleskopla gökyüzünü izledi.

        Gökyüzünü, gezegenleri ve ayı gözlemleme imkanı bulan öğrencilere, eğitmenler tarafından bilgi verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Bilim Merkezi'nin bu tür etkinliklere ev sahipliğine devam edeceğini belirtti.

        Bilim Merkezi'ni herkesin ziyaret edebileceğini aktaran Saygılı, "Merkezin galerilerini, bilimsel düzeneklerini ziyaret edebilirler, atölye çalışmalarına katılabilirler. Dünya ve Müslüman bilim adamlarını yakından tanıma imkanına sahip olabilir. Bugün de çocuklarımızla bilimin sırlarla dolu yönü olan gökyüzünü teleskoplarla izledik." ifadesini kullandı.

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