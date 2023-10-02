Kırıkkale'de yasa dışı bahis denetimi yapıldı
Kırıkkale'de polis ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik denetim gerçekleştirildi.
Giriş: 02.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:02
Kırıkkale'de polis ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 iş yerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, 62 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.