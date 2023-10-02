Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de yasa dışı bahis denetimi yapıldı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 15:42 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 iş yerinde denetim yaptı.

        Denetimlerde, 62 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Kaya parçaları kamyonete isabet etti!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de hafif ticari araca gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca bulundu
        Kırıkkale'de hafif ticari araca gizlenmiş ruhsatsız 3 tabanca bulundu
        Kırıkkale'de 2 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
        Kırıkkale'de 2 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı
        Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı evi kundaklayan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de hırsızlık yaptığı evi kundaklayan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de kavşaktan karayoluna çıkan vince otomobil çarptı: 2 ölü, 1 yar...
        Kırıkkale'de kavşaktan karayoluna çıkan vince otomobil çarptı: 2 ölü, 1 yar...
        Kırıkkale'de vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Kırıkkale'de vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi