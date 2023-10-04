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        Karakeçili'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:18
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        Karakeçili'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans düzenlendi.

        İlçe merkezindeki program, Ankara Kocatepe Cami Müezzini İbrahim Çakıllı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Eşref Görgülü, konferansta, Müslüman'ın rol model olarak her yönüyle Hz. Muhammed'i örnek alması gerektiğini söyledi.

        Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların haritası, Peygamberin de pusulası olduğunu vurgulayan Görgülü, "Doğru yola ulaşmak için Kur'an ve sünnet ne emrediyorsa onu yapmalıyız. İnsanlık, istikameti Hz. Muhammed'den öğrendi." dedi.

        Kaside ve ilahilerin okunduğu program, dua ve ikramın ardından sona erdi.

        Programa, Kaymakam Ali Can Uludağ, ilçe müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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