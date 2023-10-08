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        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:02
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        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Yusuf A. idaresindeki 46 ADZ 823 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 31. kilometresinde, Mehmet T'nin kullandığı 10 DDN 17 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile Esen A. yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet T, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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