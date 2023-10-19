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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale'de partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 18:23 Güncelleme: 19.10.2023 - 18:32
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale'de partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Özdağ, partisinin il başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlere doğru Anadolu'da gerçekleştirecekleri çalışmaların ilk adımını Kırıkkale'de attıklarını söyledi.

        Türkiye'nin 5 ay sonra sandık başına gideceğini, parti olarak 79 il ve ilçelerinde aday çıkartacaklarını belirten Özdağ, şöyle konuştu:

        "Bu seçimde Türk halkının desteğini isteyeceğiz. Seçmene de şöyle sesleniyoruz: Bu seçimde ilçeni ve ilini almak için oy verme, oyunu Türkiye'yi geri almak için Zafer Partisine ver, Zafer'i iktidara taşı, 13 milyon sığınmacıyı vatanlarına yollamak için ilk adımı at. Zafer Partisine verdiğiniz veya vereceğiniz her oy, sığınmacıların vatanlarına yollanması için alınmış bir bilet olacak."

        Özdağ, Filistin ile ilgili daha önceki sözlerinin sorulması üzerine, Filistin davasının Arap milli davası ve jeopolitik dava olduğunu, Türk milletinin milli davası olmadığını yineledi.

        Kudüs'ün bütün Müslümanların ortak davası olduğunu belirten Özdağ, şunları kaydetti:

        "Zafer Partisi olarak 'Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olmasını kabullenmemiz söz konusu değildir.' dedik. Doğrusu da budur. Bu konuda tavrımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Öte yandan Kıbrıs, Türk milletinin büyük bir davasıdır. Karabağ'da Ermeni işgaline karşı Türk ordusu Azerbaycan ordusunun yanında olmuştur çünkü o da bizim bir milli davamızdır. Doğu Akdeniz milli davamızdır. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları, Türk milletinin namusuna yapılmış bir hakarettir ve milli davamızdır. Biz bu Arap milli davasını ancak bu davanın temsilcileri, Türk milletinin milli davasına destek verdikleri ölçüde aktif destekleriz."

        Zafer Caddesi'nde esnaf ziyareti yapıp çay ocağında gençlerle fotoğraf çektiren Özdağ, Yahşihan ilçesinde bir araya geldiği üniversite öğrencilerine çay ve simit ikram etti.

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