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        Kırıkkale'de arkadaşını tüfekle kazara öldürdüğü iddia edilen çocuk gözaltına alındı

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, arkadaşını tüfekle kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:37
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        Kırıkkale'de arkadaşını tüfekle kazara öldürdüğü iddia edilen çocuk gözaltına alındı
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        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, arkadaşını tüfekle kazara vurarak öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Y.T. (16) doldur boşalt yaptığı sırada ruhsatsız pompalı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yanında bulunan arkadaşı E.T'yi (17) yaraladı.

        İhbar üzerine, köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan E.T, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Gözaltına alınan şüpheli Y.T'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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