Yahşihan'da "Hasta Hakları Günü" etkinliği düzenlendi

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, "Hasta Hakları Günü" etkinlikleri kapsamında hasta ziyareti yaptı.

Etkinlikler kapsamında sağlık çalışanlarına, hasta hakları, sağlık hizmetlerinden yararlanma, bilgilendirme ve bilgi alma, sağlık kurumunu ve personelini seçme, mahremiyet, tıptaki yeniliklerden yararlanma, dini vecibelerini yerine getirme, şikayet ve tazminat hakları konusunda eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez ve personeli, eğitimin ardından ilçedeki hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayrıca, halkın yoğun olduğu alanlarda broşür dağıtılarak, hasta hakları konusunda bilgi verildi.