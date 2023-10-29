Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Karakeçili ilçesi doğal gaza kavuştu

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine ilk doğal gaz törenle verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karakeçili ilçesi doğal gaza kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine ilk doğal gaz törenle verilmeye başlandı.

        Çarşı merkezinde düzenlenen törende, duanın ardından protokol üyeleri tarafından ilk gaz yakıldı.

        Belediye Başkanı Veysel Aydemir, AA muhabirine, doğal gazın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Verdikleri mücadele sonucu doğal gazın ilçeye gelmesini sağladıklarını aktaran Aydemir, "Meskenlere bağlantılar yapılmaya başlandı. Bu yıl abone olan yaklaşık 200 konutta doğal gaz yakılacak. Yatırım programı çerçevesinde 2 yıl içerisinde de ilçemizin tamamı doğal gazla buluşacak. Yıllardır soba derdiyle uğraşan annelerimiz ve bacılarımızın bu çilesi son bulmuş olacak." dedi.

        Programa, Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, doğal gaz firması yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu
        Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu
        Kırıkkale'de ormanlık alana pullukla "100. Yıl" yazıldı
        Kırıkkale'de ormanlık alana pullukla "100. Yıl" yazıldı
        Yahşihan'da 7 bin 500 Türk bayrağı dağıtıldı
        Yahşihan'da 7 bin 500 Türk bayrağı dağıtıldı
        İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Bahşılı'da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu
        Bahşılı'da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu