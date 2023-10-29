Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları Kırıkkale'nin Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kaymakam Erdal Bilgiç, Cumhuriyet'in 100. yılını doldurduğu bugünün en büyük bayram olduğunu söyledi.

Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunlarının sergilendiği törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

- Karakeçili

Münir Karaloğlu Stadı'ndaki tören, Kaymakam Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir'in halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Uludağ, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin yer aldığı tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.