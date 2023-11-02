Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Yahşihan'da ruh sağlığına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlendi

        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce ruh sağlığı konusunda eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:44 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahşihan'da ruh sağlığına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce ruh sağlığı konusunda eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

        İlçe genelinde semt pazarları, gençlik merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulu ve kurumları ziyaret eden sağlık görevlileri, kişisel ruh sağlığının önemi ve çevreye olan etkileri konularında eğitim verdi.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, çalışanlarıyla büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin ruh sağlığının da önemli olduğunu belirtti.

        Personeliyle ziyaret ettiği yerlerde de çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Sönmez, insanlara kendilerini iyi hissetmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Organ Bağış Haftası açıklaması
        İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Organ Bağış Haftası açıklaması
        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçla ilgili 10 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de 21,5 litre sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'de 21,5 litre sahte içki ele geçirildi
        Bahşılı Kaymakamı Bilgiç, yol kontrolüne katıldı
        Bahşılı Kaymakamı Bilgiç, yol kontrolüne katıldı
        Kırıkkale'de telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
        Kırıkkale'de telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
        Kırıkkale'de kendilerini polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı tu...
        Kırıkkale'de kendilerini polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı tu...