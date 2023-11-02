Yahşihan'da ruh sağlığına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlendi Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce ruh sağlığı konusunda eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce ruh sağlığı konusunda eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi.

İlçe genelinde semt pazarları, gençlik merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulu ve kurumları ziyaret eden sağlık görevlileri, kişisel ruh sağlığının önemi ve çevreye olan etkileri konularında eğitim verdi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, çalışanlarıyla büyük bir aile olduklarını ve bu ailenin ruh sağlığının da önemli olduğunu belirtti.

Personeliyle ziyaret ettiği yerlerde de çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Sönmez, insanlara kendilerini iyi hissetmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.