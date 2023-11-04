Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerinden İsrail ürünlerine boykot Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin kurumlarında satışı ve dağıtımını yasakladı.

Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin kurumlarında satışı ve dağıtımını yasakladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyeye ait aşevi, konsey, mahalle konakları, millet kıraathanesi ve gençlik merkezinde İsrail destekli ürünlerin dağıtımı ve kullanımının yasaklandığını bildirdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da belediyeye ait merkezlerde İsrail destekli ürünlerin dağıtımı ve kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Toplumu, bu konuda destek olmaya davet eden Türkyılmaz, "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla adeta yüreklerimiz yangın yeri. Her geçen gün yapılan insanlık dışı savaşa karşı bizler de tepkimizi göstermek amacıyla İsrail ürünlerine yönelik boykot kararı aldık. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmü kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.