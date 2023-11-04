Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerinden İsrail ürünlerine boykot

        Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin kurumlarında satışı ve dağıtımını yasakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerinden İsrail ürünlerine boykot
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin kurumlarında satışı ve dağıtımını yasakladı.

        Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyeye ait aşevi, konsey, mahalle konakları, millet kıraathanesi ve gençlik merkezinde İsrail destekli ürünlerin dağıtımı ve kullanımının yasaklandığını bildirdi.

        Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da belediyeye ait merkezlerde İsrail destekli ürünlerin dağıtımı ve kullanımının yasaklandığını duyurdu.

        Toplumu, bu konuda destek olmaya davet eden Türkyılmaz, "İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla adeta yüreklerimiz yangın yeri. Her geçen gün yapılan insanlık dışı savaşa karşı bizler de tepkimizi göstermek amacıyla İsrail ürünlerine yönelik boykot kararı aldık. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmü kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        Rehine takası görüşmeleri başladı
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutu...
        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutu...
        Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçi...
        Kırıkkale'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 İncil ele geçi...
        Kırıkkale'de boş makaron ve sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'de boş makaron ve sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Kırıkkale'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Jandarma Çelik Kanatlar ve Mehteran Takımı Kırıkkale'de gösteri sundu
        Jandarma Çelik Kanatlar ve Mehteran Takımı Kırıkkale'de gösteri sundu