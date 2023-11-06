Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin makaron ele geçirildi Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 260 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 260 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında belirlenen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı.

Aramalarda, 1 milyon 260 bin dolu makaron, 26'sı elektronik 992 gümrük kaçağı sigara, 127 litre sahte içki ve 45 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.