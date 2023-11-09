Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki A.Ş. (29) ve F.O'nun (21) üzerinde 980 uyuşturucu hap ve 11 gram uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş. hakimlikçe tutuklandı, F.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.