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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:11
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ile yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        Araçtaki A.Ş. (29) ve F.O'nun (21) üzerinde 980 uyuşturucu hap ve 11 gram uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş. hakimlikçe tutuklandı, F.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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