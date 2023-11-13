Başkan Saygılı, alternatif su kaynağı çalışmalarını inceledi Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bir süredir devam eden alternatif su kaynağı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bir süredir devam eden alternatif su kaynağı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Saygılı, Çullu Mahallesi'ndeki çalışma alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yıllardır tek kaynaktan beslenen Kırıkkale'nin artık üçüncü alternatif su kaynağının bulunduğunu belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Kaynak gözünde ekiplerimiz çalışıyor. Kırıkkale'mize yeni alternatif su kaynaklarının kazandırılması yönündeki talimatımız üzerine ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu yıl ülkemizde yaşanan su sıkıntısının Kırıkkale'de hissedilmemesi için önceden yaptığımız çalışmalar sonucu Halifeli'den çıkan su, ciddi katkı sağladı. Çullu Mahallesi'nde temin ettiğimiz su da şehrimiz için çok önemli bir alternatif su kaynağıdır. Kırıkkale'mizin 50-60 yılını kurtaracak bir kaynak. Hızlı bir şekilde Kırıkkale'mize kazandıracağız."