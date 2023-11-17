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        Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:42
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        Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Kontrollerde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan E.G. (36) ile 8 yıl 4 ay cezası bulanan M.K.K'yi (28) yakaladı.

        Öte yandan, "dolandırıcılık" suçundan aranan ve 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. da (21) Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hasandede köyünde yaptığı önleyici kolluk devriyesi sırasında yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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