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        Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, gazetecilerle buluştu

        Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:40
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        Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, gazetecilerle buluştu
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        Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Aydın, Öğretmenevi'ndeki programda, amaçlarının tüm kademelerde eğitim gören çocuklara hak ettikleri eğitim ve öğretim ortamını sunmak olduğunu söyledi.

        Tüm öğrencileri donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlama gayreti içerisinde olduklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

        "Başladığımız günden itibaren öğretmenler odası buluşmaları yaptık. Bakanımızın öğretmenler odası konuşmalarına değer veriyoruz. İlimizde resmi ve özel 243 okul, 4 bin 143 öğretmen ve 52 bin 690 öğrencimiz var. Geniş bir aileyiz ve 150 bin kişilik bir kitleye hitap ediyoruz. Kırıkkale, başarı sıralamasında Türkiye ortalamasının üzerinde, hedefleri olan ve bu hedefleri tutturan bir şehir. Amacımız, öğretmenler okullarına sabah enerjik ve mutlu olarak gitsinler, akşam yorgun ama huzurlu evlerine dönsünler."

        Aydın, "mutlu öğretmen, başarılı öğrenci, huzurlu veli" sloganıyla çalıştıklarını belirterek, müdürlük bünyesindeki resmi ve özel bütün kurumların kapılarının basın mensuplarına açık olduğunu kaydetti.

        Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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