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        Kırıkkale'de 4 bin 900 dolu makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 4 bin 900 dolu makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:27 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:30
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        Kırıkkale'de 4 bin 900 dolu makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 4 bin 900 dolu makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 29 Aralık - 4 Ocak'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 4 bin 900 dolu makaron, 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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