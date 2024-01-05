Kırıkkale'de 4 bin 900 dolu makaron ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 4 bin 900 dolu makaron ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 4 bin 900 dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 29 Aralık - 4 Ocak'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, 4 bin 900 dolu makaron, 800 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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