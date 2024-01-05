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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince sentetik uyuşturucu, hap ve esrar ele geçirildi

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 978 gram sentetik uyuşturucu, 468 sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:29
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince sentetik uyuşturucu, hap ve esrar ele geçirildi
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 978 gram sentetik uyuşturucu, 468 sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapmasında Balışeyh ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Ekipler, araçta yolcu olarak bulanan Y.E'nin (42) üzerinde 978 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve 12 sentetik hap buldu.

        Merkez Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda ise E.C.Ç'nin (33) üzerinde ve evinde yapılan aramada ise 456 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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