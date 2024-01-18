Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan K.D'yi ikametinde gözaltına aldı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan K.D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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