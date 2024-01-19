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        Kırıkkale'de 82 bin 260 dolu makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 82 bin 260 dolu, 20 bin boş makaron ve kaçak ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:42 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:44
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        Kırıkkale'de 82 bin 260 dolu makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 82 bin 260 dolu, 20 bin boş makaron ve kaçak ürün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-18 Ocak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Operasyonlarda, 82 bin 260 dolu makaron, 20 bin boş makaron, 70 gümrük kaçağı parfüm, 9,5 litre sahte içki, 3 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve 160 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 zanlı hakkında adi işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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