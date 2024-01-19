Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

Kırıkkale'de eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 47 bin 109 öğrenci karne aldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve beraberindeki protokol üyeleriyle Yahşihan Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Makas, karne ve hediyelerini dağıttı.

Öte yandan il genelindeki okullarda 47 bin 109 öğrenci karne sevinci yaşadı.

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