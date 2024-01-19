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        Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

        Kırıkkale'de eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 47 bin 109 öğrenci karne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:43
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        Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci
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        Kırıkkale'de eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 47 bin 109 öğrenci karne aldı.

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve beraberindeki protokol üyeleriyle Yahşihan Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

        Öğrencilerle sohbet eden Makas, karne ve hediyelerini dağıttı.

        Öte yandan il genelindeki okullarda 47 bin 109 öğrenci karne sevinci yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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