Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Ocak'ta yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 115 zanlı yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 1321 kişi ve 314 araç sorgulandı.

        Çalışmalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 2 tüfek, 24 fişek ve 13 sentetik hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        "İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti"
        "İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti"
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaz...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaz...
        Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 16 kişi y...
        Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 16 kişi y...
        TÜGVA Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        TÜGVA Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı