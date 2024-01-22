Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Ocak'ta yapılan çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 115 zanlı yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 1321 kişi ve 314 araç sorgulandı.
Çalışmalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 2 tüfek, 24 fişek ve 13 sentetik hap ele geçirildi.
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