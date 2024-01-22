Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de "Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı" yapıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) işbirliğinde "Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:31 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de "Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) işbirliğinde "Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı" düzenlendi.

        KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, alınması zorunlu mesleki yeterlilik belgeleri kapsamında yer alan kaynakçılık belgesi için sınav yapıldı.

        Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen sınav öncesi adaylara sınavın konusu olan argon ve elektro ark kaynakları hakkında bilgi verildi

        Teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilen sınava 16 kişi katıldı.

        KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, KTSO ve MEYBEM işbirliğinde düzenlenen sınavlarda 71 ayrı alanda mesleki yeterlilik belgesi verildiğini, başvuruların Ticaret ve Sanayi Odası'nda alındığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaz...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaz...
        Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 16 kişi y...
        Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 16 kişi y...
        TÜGVA Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        TÜGVA Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı