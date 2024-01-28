Sulakyurt'ta MHP Belediye Başkan adayı Bildik'in seçim bürosu açıldı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde MHP'nin belediye başkan adayı İsmail Bildik'in seçim bürosu açıldı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, İsmail başkanla Sulakyurt'ta üç hilalin 3. dönemini yaşayacağını söyledi.

Sulakyurt'un milletvekilliği ve Bildik'in belediye başkanlığı döneminde tarihinde görmediği hizmeti ve eseri gördüğünü dile getiren Öztürk, bu eserleri kazandırdıkları için mutlu ve gururluolduklarını aktardı.

Bildik de ilgiden dolayı çok memnun kaldığını kaydetti.

Açılışa, MHP İl Başkanı Murat Abalı ve il yönetimi, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şube Başkanı Satılmış Düzgün, Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Akpınar ve partililer katıldı.