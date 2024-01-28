Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Sulakyurt'ta MHP Belediye Başkan adayı Bildik'in seçim bürosu açıldı

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde MHP'nin belediye başkan adayı İsmail Bildik'in seçim bürosu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:53 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulakyurt'ta MHP Belediye Başkan adayı Bildik'in seçim bürosu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde MHP'nin belediye başkan adayı İsmail Bildik'in seçim bürosu açıldı.

        MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, İsmail başkanla Sulakyurt'ta üç hilalin 3. dönemini yaşayacağını söyledi.

        Sulakyurt'un milletvekilliği ve Bildik'in belediye başkanlığı döneminde tarihinde görmediği hizmeti ve eseri gördüğünü dile getiren Öztürk, bu eserleri kazandırdıkları için mutlu ve gururluolduklarını aktardı.

        Bildik de ilgiden dolayı çok memnun kaldığını kaydetti.

        Açılışa, MHP İl Başkanı Murat Abalı ve il yönetimi, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şube Başkanı Satılmış Düzgün, Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Akpınar ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cengiz Ünder böyle istedi!
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Keskin ilçesinde kar yağışı
        Keskin ilçesinde kar yağışı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda sentetik hap ele geçirildi
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda sentetik hap ele geçirildi
        Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırıkkale'de sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
        Kırıkkale'de sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi
        Kırıkkale'de "şok uygulamalarda" yakalanan 13 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de "şok uygulamalarda" yakalanan 13 zanlı tutuklandı