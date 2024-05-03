Kırıkkale'de 10 bin 834 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Aramalarda, 10 bin 834 litre kaçak akaryakıt, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 44 fişek, 686 paket sigara, 20 litre sahte etil alkol ve 3 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 26 Nisan-2 Mayıs'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 10 bin 834 litre kaçak akaryakıt ve sahte ürünler ele geçirildi.

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