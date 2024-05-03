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        Kırıkkale'de 10 bin 834 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince 10 bin 834 litre kaçak akaryakıt ve sahte ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:36
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        Kırıkkale'de 10 bin 834 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince 10 bin 834 litre kaçak akaryakıt ve sahte ürünler ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 26 Nisan-2 Mayıs'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 10 bin 834 litre kaçak akaryakıt, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 44 fişek, 686 paket sigara, 20 litre sahte etil alkol ve 3 şişe sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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