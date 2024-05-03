Kırıkkale'de hafızlık bölge finali yarışması düzenlendi

Protokol üyeleri ve davetliler dereceye girenlere ödül ve hediye takdim etti, öğrenciler tarafından hazırlanan sema gösterisi sunuldu, tasavvuf musikisi konseri verildi.

Liselerde ise Ankara Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Salih Avcı birinci, Ankara Çankaya Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hasan Enes Kocabaş ikinci, Çankırı Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Imran Abdul Samad üçüncü oldu.

Kırıkkale, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'tan katılan 21 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Din Öğretimi Şube Müdürlüğü sorumluluğunda, Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde düzenlenen yarışma, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

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