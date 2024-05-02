Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali" Kırıkkale'de yapıldı

        Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali" Kırıkkale'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:18 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali" Kırıkkale'de yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması 1. Bölge Finali" Kırıkkale'de yapıldı.

        Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen finalde, Kırıkkale, Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak'tan 21 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, yarışmadan önce yaptığı konuşmada, ahlaklı, çalışkan, değerini, örfünü ve töresini bilen gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştığını, birinci seçileceğini fakat katılan herkesin gönüllerde kazanacağını belirten Aydın, "Yarışmaya toplamda 21 kişi katılıyor. Onlar yarışırken biz de onların Kur'an-ı Kerim tilavetiyle huzur bulacağız." ifadesini kullandı.

        Yarışmada, lise kategorisinde Zonguldak Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesinden Samet Onur birinci, Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesinden Emirhan Tütüncüoğlu ikinci, Sinop Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesinden Bilal Şeker üçüncü oldu.

        Ortaokullarda ise Kırıkkale Şehit Volkan Canöz İmam Hatip Ortakolundan Fahrettin İshak Pamuk birincilik, Ankara İmam Buhari İmam Hatip Ortaokulundan Abdülmelik Ünsal ikincilik, Ankara Ümitköy İmam Hatip Ortaokulundan Rasim Eymen Eroğlu üçüncülük elde etti.

        Dereceye giren öğrencilere ödül, diğerlerine katılım belgesi verildi.

        Programa, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Erten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, öğretmenler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Tartıştı, takip etti, öldürdü! Trafikte dehşet!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de nisanda 93 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de nisanda 93 hükümlü ve şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 7 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 7 zanlı yakalandı
        Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, gazetecilerle bir araya geldi
        Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, gazetecilerle bir araya geldi
        Karakeçili ilçesinde yağmur duası yapıldı
        Karakeçili ilçesinde yağmur duası yapıldı
        Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı