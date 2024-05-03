Karakeçili Atatürk Ortaokulu kız hokey takımı bölge birincisi oldu

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Atatürk Ortaokulu kız hokey takımı Türkiye finallerine katılacak.

Sakarya'da düzenlenen Okul Sporları Hokey Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda İstanbul takımını 4-2, Bolu takımını 11-0 ve Çanakkale takımını 5-0 yenerek bölge birincisi olan Karakeçili Atatürk Ortaokulu kız hokey takımı, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Madalyalarıyla Kaymakam Ali Can Uludağ'ı ziyaret eden takım, bir kez daha Türkiye şampiyonu olma sözü verdi.

Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Uludağ, AA muhabirine, ilçedeki görev süresinin sona erdiğini, kurs ve yabancı dil eğitimi için Karakeçili'den ayrılacağını söyledi.