Kırıkkale Belediyesi Düğün Salonu ve Kına Konağı'nı kiralayan çiftlerin gelin arabası "Togg" olacak

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediyeye ait düğün salonu veya kına evini kiralayan çiftlere, Türkiye'nin ürettiği ilk yerli otomobil Togg'un düğün merasimlerinde ücretsiz tahsis edeceklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Önal'ın talimatıyla Kırıkkale Millet Bahçesi içerisindeki kullanılmayan Millet Kıraathanesi yeni yerine taşınarak boşalan bina yeniden düzenlenip, düğün salonu ve kına konağına dönüştürüldü.

Yaklaşık 900 metrekare alan üzerine kurulan düğün salonunu, kapalı ve açık alanıyla aynı anda 500 kişiye hizmet verebilecek. Kına konağı da aynı anda 200 kişiyi ağırlayabilecek.