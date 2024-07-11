Kırıkkale Belediyesi Düğün Salonu ve Kına Konağı'nı kiralayan çiftlerin gelin arabası "Togg" olacak
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediyeye ait düğün salonu veya kına evini kiralayan çiftlere, Türkiye'nin ürettiği ilk yerli otomobil Togg'un düğün merasimlerinde ücretsiz tahsis edeceklerini belirtti.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediyeye ait düğün salonu veya kına evini kiralayan çiftlere, Türkiye'nin ürettiği ilk yerli otomobil Togg'un düğün merasimlerinde ücretsiz tahsis edeceklerini belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Önal'ın talimatıyla Kırıkkale Millet Bahçesi içerisindeki kullanılmayan Millet Kıraathanesi yeni yerine taşınarak boşalan bina yeniden düzenlenip, düğün salonu ve kına konağına dönüştürüldü.
Yaklaşık 900 metrekare alan üzerine kurulan düğün salonunu, kapalı ve açık alanıyla aynı anda 500 kişiye hizmet verebilecek. Kına konağı da aynı anda 200 kişiyi ağırlayabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Önal, düğün salonu ve kına konağı düzenleme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Vatandaşlardan ve özellikle gençlerden belediyeye ait düğün salonu talebi geldiğini aktaran Önal, şunları kaydetti:
"Bugün de göreve gelişimizin 100'üncü günü. Bugün düğün salonu ve kına konağını açmanın gururunu yaşıyoruz. Millet Bahçesi içerisinde bulunan Millet Kıraathanesi'nin daha uygun bir yere taşınmasıyla 900 metre kare alan düğün salonu ve kına konağı olarak tasarlanmıştır. Buranın tefrişatında kullanılan malzemelerin tamamına yakını belediyemizin mevcut ekipmanlarıyla düzenlenmiştir. Vatandaşlarımız, düğün salonu veya kına evini kiralanması durumunda belediye başkanlığı hizmetine sunulan ülkemizin ürettiği ilk yerli otomobil Togg'u, genç çiftlerimize düğün merasimlerinde ücretsiz tahsis edebileceğiz."
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