Bahşılı ilçesinde sürek avı yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, vatandaşların talebi halinde müdürlükleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün de olumlu bulması halinde tekrar sürek avı düzenlenebileceğini kaydetti.

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