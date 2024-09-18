Kırıkkale'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.Q.H.A.M'yi kent merkezinde yakaladı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, suç unsuru olabileceği değerlendirilen cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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