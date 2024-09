GÜNCELLEME - Kırıkkale'de oğlunun kolundan bıçakla yaraladığı kişinin kalp krizinden öldüğü iddia edildi

Kırıkkale'de kavga ettiği oğlu tarafından kolundan bıçakla yaralanan kişinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tacettin C. (53), oğlu Şahin C'nin (26) evinde kalan babasını almak için eniştesi Bahri K. (59) ve yeğeni Mehmet K. (19) ile Yenimahalle Şehit Fatih Aydoğan Sokak'taki müstakil eve gitti.

Tacettin C, defalarca çaldığı kapı açılmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı. Bu sırada Tacettin C. ile evde bulunan oğlu Şahin C. arasında tartışma çıktı.

Bahri K. ve Mehmet K'nin de dahil olduğu sokakta devam eden kavgada Tacettin C, oğlu Şahin C. tarafından bıçakla yaralandı.