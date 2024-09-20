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        Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz anıldı

        Türk savunma sanayinin kurulması için kendi arazilerini karşılıksız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağışlayan ve Kırıkkale'nin kurulmasına vesile olan hayırsever Hüseyin Kahya Hiçyılmaz, ölümünün 88. yılında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:31 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:39
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        Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Hiçyılmaz anıldı
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        Türk savunma sanayinin kurulması için kendi arazilerini karşılıksız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağışlayan ve Kırıkkale'nin kurulmasına vesile olan hayırsever Hüseyin Kahya Hiçyılmaz, ölümünün 88. yılında anıldı.

        Hiçyılmaz için Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu, namazın ardından MKE AŞ tarafından cemaate ikramda bulunuldu.

        Ardından Hiçyılmaz'ın kabrinin bulunduğu Kırıkköy Mezarlığı'nda devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Buradaki programa, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Hiçyılmaz'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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