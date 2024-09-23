Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
E.S. idaresindeki Kırıkkale Belediyesine ait 71 ACK 341 plakalı halk otobüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 ADM 596 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklette bulunan B.A. (14) ve T.U.V. (14) yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan B.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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