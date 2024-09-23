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        Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:25 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:55
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        Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki çocuklardan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

        E.S. idaresindeki Kırıkkale Belediyesine ait 71 ACK 341 plakalı halk otobüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı Eski Sanayi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 ADM 596 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklette bulunan B.A. (14) ve T.U.V. (14) yaralandı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan B.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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