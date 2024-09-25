Bahşılı'da şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı
Kırıkkale'nin Bahṣılı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kırıkkale'nin Bahṣılı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.C. idaresindeki 34 PU 0894 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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