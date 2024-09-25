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        Bahşılı'da şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı

        Kırıkkale'nin Bahṣılı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:03
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        Bahşılı'da şarampole devrilen otomobilin sürücü yaralandı
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        Kırıkkale'nin Bahṣılı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        M.C. idaresindeki 34 PU 0894 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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