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        Kırıkkale'de 6 gündür haber alınamayan kadın aranıyor

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, kaybolduğu öne sürülen 47 yaşındaki kadından 6 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 29.09.2024 - 13:17
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        Kırıkkale'de 6 gündür haber alınamayan kadın aranıyor
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        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, kaybolduğu öne sürülen 47 yaşındaki kadından 6 gündür haber alınamıyor.

        Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra S.G.Y’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, kaybolan kadını arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin, arama çalışmasını Kızılırmak kenarında yoğunlaştırdığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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