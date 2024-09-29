Kırıkkale'de 6 gündür haber alınamayan kadın aranıyor
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, kaybolduğu öne sürülen 47 yaşındaki kadından 6 gündür haber alınamıyor.
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, kaybolduğu öne sürülen 47 yaşındaki kadından 6 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra S.G.Y’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, kaybolan kadını arama çalışması başlattı.
Ekiplerin, arama çalışmasını Kızılırmak kenarında yoğunlaştırdığı öğrenildi.
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