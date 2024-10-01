Kırıkkale'de belediye aracından yakıt çalan biri personel 2 şüpheli yakalandı

Şüpheliler, 90 litre mazot ve kurulan düzeneğe ait çok sayıda malzemeyle suçüstü gözaltına alındı.

Ekipler, belediyede görevli Y.A'nın kullandığı araçla B.G'nin ikametine giderek, burada kurdukları düzenekle araçtaki akaryakıtı aktardıklarını ve ilk belirlemelere göre 2 ay boyunca işlemi gerçekleştirdiklerini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Kırıkkale Belediyesi hizmetlerinde kullanılan araçtan akaryakıt hırsızlığı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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