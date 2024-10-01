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        Kırıkkale'de belediye aracından yakıt çalan biri personel 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale Belediyesi hizmetinde kullanılan araçtan yakıt çalan belediye personeli ile 1 zanlı suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:52 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:59
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        Kırıkkale'de belediye aracından yakıt çalan biri personel 2 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale Belediyesi hizmetinde kullanılan araçtan yakıt çalan belediye personeli ile 1 zanlı suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde Kırıkkale Belediyesi hizmetlerinde kullanılan araçtan akaryakıt hırsızlığı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, belediyede görevli Y.A'nın kullandığı araçla B.G'nin ikametine giderek, burada kurdukları düzenekle araçtaki akaryakıtı aktardıklarını ve ilk belirlemelere göre 2 ay boyunca işlemi gerçekleştirdiklerini tespit etti.

        Şüpheliler, 90 litre mazot ve kurulan düzeneğe ait çok sayıda malzemeyle suçüstü gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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