Bahşılı Kaymakamı Bozkır, Çamlıca köyünü ziyaret etti

- Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Çamlıca köyünü ziyaret ederek incelemede bulundu.

Muhtar Emin Baṣbuğ ve vatandaşlarla köy konağında bir araya gelen Bozkır, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarette, köyün ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulunduklarını belirten Bozkır, "İlçemizin her köşesine hizmet götürme kararlılığımızla sorunları yerinde tespit etmeye devam ediyoruz. Misafirperverlikleri için muhtarımıza ve köy sakinlerine teşekkür ediyoruz. Her zaman yanlarındayız." dedi.