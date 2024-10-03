Kırıkkale'de tartıştığı nişanlısını tabancayla yaralayan kişi intihar etti

Ağır yaralanan B.Ü, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

B.Ü, daha sonra bölgedeki bir durakta bulunan taksiyi çalarak kaçtı.

İddiaya göre, Çalılıöz Mahallesi 466. Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında ikamet eden E.E. (37) ile nişanlısı olduğu öğrenilen B.Ü. arasında tartışma çıktı.

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